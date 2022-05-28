Джойс: Джошуа не хоче потрапити в нокаут від Усика

Популярний британський суперваговик Джо Джойс поділився думкою про реванш між Ентоні Джошуа та чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

"Стилі роблять бої, і мій стиль на момент нашого поєдинку виявився кращим проти Усика, ніж стиль Джошуа. Я не переміг, але доносив удари. Якби це був професійний 12-раундовий бій, і я б таким чином бив його всі 12 раундів, то Усик би впав.

Джошуа треба чинити аналогічно. Ентоні має інші характеристики, у нього більш швидкі, більш важкі удари. Але є хвилювання щодо того, чи вистачить у нього витривалості на всі 12 раундів у такому темпі. Та й його підборіддя теж під питанням.

Джошуа не хоче потрапити в нокаут від Усика, адже це буде подвійно ганебно, якщо його нокаутує легший боєць, який піднявся з крузервейту. На ньому великий тиск, і я не знаю, як він із цим впорається. Я думаю, що Джошуа втратив голову ", - сказав Джойс.