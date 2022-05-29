У Гамбурзі відбувся товариський матч за сприяння Кличка

За зустріччю на трибунах спостерігали близько 5 000 вболівальників

У Гамбурзі відбувся благодійний матч, ціллю якого було підтримати Україну, яка продовжує війну з росією.

Про це повідомляє NDR.de.

Товариська зустріч відбулася за сприяння колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка та мера Гамбурга Петера Ченчера.

У спарингу зустрілися легенди місцевого Гамбурга та зірки Німецького футбольного союзу.

Поєдинок завершився рахунком 8:8. За зустріччю на трибунах спостерігали близько 5 000 вболівальників.

Нагадаємо, Джервонта нокаутував Ромеро та захистив титул WBA.