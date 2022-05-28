Головне
Ліверпуль - Реал Мадрид 0:0: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ
Сьогодні 23:43 43535
Збірна України здолала іспанців у матчі Золотої Євроліги
Сьогодні 23:09 182
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Сьогодні 21:55 17800
Українські шпажисти здобули дві медалі на Кубку світу
Сьогодні 21:24 198
Збірна Канади знищила Чехію у півфіналі чемпіонату світу
Сьогодні 20:54 516
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 16:55 19495
Збірна Фінляндії здолала США у півфіналі чемпіонату світу
Сьогодні 16:54 659
Терлюга здобула золото чемпіонату Європи з карате
Сьогодні 13:45 487
Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 13:15 2058
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Сьогодні 09:44 549
Прямі трансляції

Лопес скоро може дебютувати у напівсередній вазі

Сьогодні 21:09 217 0
Суперником має бути Педро Кампа
Лопес скоро може дебютувати у напівсередній вазі
#Теофімо Лопес

Джерело - Чемпіон.

Американський легковаговик Теофімо Лопес (16-1; 12 КО) готовий перейти до напівсередньої ваги.

Про це повідомляє USA Today Sports.

За повідомленням Боба Арума, після медичного огляду колишній чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес націлений на серпневий бій в 140 фунтах в Форт-Лодердейлі.

Офіційний представник сказав мені, що ймовірний суперник - мексиканець Педро Кампа.

Свій останній бій ексчемпіон світу програв австралійцеві Джорджу Камбососу.

Нагадаємо Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 19495
Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - беззаперечний фаворит у матчі з Реалом Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - беззаперечний фаворит у матчі з Реалом 2086
Ліверпуль - Реал Мадрид 0:0: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид 0:0: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 43535
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 17800
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 3429
Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 19547
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18020 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7330
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28440 2
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52657
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8093
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 202366