Лопес скоро може дебютувати у напівсередній вазі

Суперником має бути Педро Кампа

Джерело - Чемпіон.

Американський легковаговик Теофімо Лопес (16-1; 12 КО) готовий перейти до напівсередньої ваги.

Про це повідомляє USA Today Sports.

За повідомленням Боба Арума, після медичного огляду колишній чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес націлений на серпневий бій в 140 фунтах в Форт-Лодердейлі.

Офіційний представник сказав мені, що ймовірний суперник - мексиканець Педро Кампа.

Свій останній бій ексчемпіон світу програв австралійцеві Джорджу Камбососу.

Нагадаємо Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.