Лопес скоро може дебютувати у напівсередній вазі

Джерело - Чемпіон.
Американський легковаговик Теофімо Лопес (16-1; 12 КО) готовий перейти до напівсередньої ваги.
Про це повідомляє USA Today Sports.
За повідомленням Боба Арума, після медичного огляду колишній чемпіон в легкій вазі Теофімо Лопес націлений на серпневий бій в 140 фунтах в Форт-Лодердейлі.
Офіційний представник сказав мені, що ймовірний суперник - мексиканець Педро Кампа.
Свій останній бій ексчемпіон світу програв австралійцеві Джорджу Камбососу.
Нагадаємо Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.