Усик - очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії

DAZN оновив рейтинг pound for pound

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій від DAZN.

Українець змістив з першого місця абсолютного чемпіона світу у другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса( 57-2-2, 39 КО) , який після поразки від Дмитра Бівола (20-0, 11 КО) опустився на третє місце.

Рейтинг P4P від DAZN:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Інуе

5. Еррол Спенс

6. Дмитро Бівол

7. Тайсон Ф'юрі

8. Джордж Камбосос

9. Стівен Фултон

10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, Бівол сенсаційно переміг Сауля Альвареса.