Головне
Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 13:15 903
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 16:55 18888
Збірна Фінляндії здолала США у півфіналі чемпіонату світу
Сьогодні 16:54 221
Терлюга здобула золото чемпіонату Європи з карате
Сьогодні 13:45 357
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Сьогодні 09:44 419
Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 2783
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ
Вчора 20:57 12975
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Вчора 13:44 44353
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 13:10 10290
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 11:02 64693
Прямі трансляції

Четверо українців - у фіналі чемпіонату Європи

Сьогодні 15:38 242 0
Четверо українських боксерів гарантували собі медалі на чемпіонаті Європи
Четверо українців - у фіналі чемпіонату Європи
#Захарєєв

Джерело - ukrinform.uа.

Четверо українських боксерів пробилися у півфінал чемпіонату Європи у Єревані (Вірменія).

У ваговій категорії до 71 кг чемпіон світу 2021 року Юрій Захарєєв вийшов у півфінал, впевнено перемігши іспанця Ндіє Юбу Сісоко.

Також півфіналістами стали Юрій Шестак (вага до 60 кг), який переміг словака Віліама Танко, Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг), що здобув перемогу над Давидом Алавердяном з Ізраїлю, та Іван Сапун (вага до 80 кг). Останній переміг Крауса Градуса з Нідерландів.

Захарєєв, Шестак, Замотаєв та Сапун вже гарантували собі як мінімум бронзові медалі. Півфінальні бої відбудуться 29 травня.

Раніше Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль - Реал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 2783
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3849
Підручний: Не хочеться бути м'ясом в армії Підручний: Не хочеться бути м'ясом в армії 4948
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 12975
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 18888
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 3167
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3409 2
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7249 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43144
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18745
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7324
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20232 3