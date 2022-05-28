Четверо українців - у фіналі чемпіонату Європи

Четверо українських боксерів гарантували собі медалі на чемпіонаті Європи

Четверо українських боксерів пробилися у півфінал чемпіонату Європи у Єревані (Вірменія).

У ваговій категорії до 71 кг чемпіон світу 2021 року Юрій Захарєєв вийшов у півфінал, впевнено перемігши іспанця Ндіє Юбу Сісоко.

Також півфіналістами стали Юрій Шестак (вага до 60 кг), який переміг словака Віліама Танко, Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг), що здобув перемогу над Давидом Алавердяном з Ізраїлю, та Іван Сапун (вага до 80 кг). Останній переміг Крауса Градуса з Нідерландів.

Захарєєв, Шестак, Замотаєв та Сапун вже гарантували собі як мінімум бронзові медалі. Півфінальні бої відбудуться 29 травня.

Раніше Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи.