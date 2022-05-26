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Ексчемпіон світу у надважкій вазі планує повернутися на ринг

Сьогодні 15:39 124 0
Деонтей Вайлдер прокоментував своє майбутнє
Ексчемпіон світу у надважкій вазі планує повернутися на ринг
Фото - gettyimages
#Вайлдер

Джерело - suspilne.media.

Ексчемпіон світу з боксу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер не планує закінчувати виступи у боксі та найближчим часом має намір повернутися на ринг.

Про це розповів сам боксер у коментарі Daily Mail.

"Не можу на цьому зупинитися. Повинен продовжувати свою подорож. Повинен, я просто повинен це зробити. Безперечно, я розглядаю відновлення своєї кар'єри. Доведеться прибрати багато речей зі свого шляху, щоб повернутися. Якщо я повернуся, то піду від своїх дітей, оскільки зараз насолоджуюся моїм життям на повну, як і хотів. Довелося багато чим пожертвувати, щоб бути у тому положенні, у якому я є зараз, щоб моє життя було таким, як зараз, упродовж багатьох років", - розповів Вайлдер.

Вайлдер залишається першим номером у рейтингу WBC у надважкій вазі, попри дві поразки Тайсону Ф'юрі, який його очолює як чинний володар поясу. 

Нагадаємо, Ф’юрі не звертався до WBC щодо завершення кар’єри.

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