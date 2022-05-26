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Джошуа: Вперше у кар'єрі працюю над планом на бій

Сьогодні 11:12 316 0
Ентоні Джошуа прокоментував підготовку до бою з Олександром Усиком
Джошуа: Вперше у кар'єрі працюю над планом на бій
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) працює над планом на бій проти володаря титулів WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер..

"Вперше у моїй кар'єрі я сказав би, що ми працюємо над конкретним планом на бій. Я побудував свій успіх на чистих навичках, але їх було недостатньо у першому поєдинку з Усиком. Тому спробую сплановану підготовку. Я маю намір повернутися до витоків і перемогти", - сказав Джошуа.

Реванш може відбутися 23 липня.

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.

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