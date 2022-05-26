Джошуа: Вперше у кар'єрі працюю над планом на бій

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) працює над планом на бій проти володаря титулів WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер..

"Вперше у моїй кар'єрі я сказав би, що ми працюємо над конкретним планом на бій. Я побудував свій успіх на чистих навичках, але їх було недостатньо у першому поєдинку з Усиком. Тому спробую сплановану підготовку. Я маю намір повернутися до витоків і перемогти", - сказав Джошуа.