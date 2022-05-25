Красюк: На 90% упевнений, що Ф'юрі боксуватиме за звання абсолюту

Промоутер Олександр Красюк упевнений, що Тайсон Ф'юрі ще проведе бій звання абсолютного чемпіона світу.

Про це заявив сам промоутер.

"Оскільки Олександр (Усик прим.) мудра людина, він ніяк не відреагував на заяву Ф'юрі. Він усе правильно зробив, тому що, якщо брати найсвіжішу інформацію, Ф'юрі визначиться зі своїм майбутнім після другого бою Усика та Джошуа.

Звісно, ​​весь світ хоче побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, на кону якого стоятимуть чотири титули.

Результат бою Джошуа - Усик визначить другого учасника поряд із Ф'юрі. Я на 90% упевнений, що Ф'юрі не піде на пенсію і битиметься за абсолютного чемпіона світу", - сказав Красюк.