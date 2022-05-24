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Промоутер Ф'юрі не виключив бій проти Усика чи Джошуа

Вчора 23:24 156 0
Арум підтвердив, що Ф'юрі ще не йде
Промоутер Ф'юрі не виключив бій проти Усика чи Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - http://www.boxingnews24.com/.

Тайсон Ф'юрі ще остаточно не пішов з боксу, тому що британцю може бути цікавий бій за всі пояси з Олександром Усиком або Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Ф'юрі зачекає на результат бою Усик - Джошуа, а вже після цього ухвалить рішення, чи хоче він продовжувати кар'єру. Тайсона нічого, крім бою за всі пояси надважкої ваги, зацікавити вже не може", - сказав Арум.

Бій Усик - Джошуа має відбутися наприкінці липня.

Раніше Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

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