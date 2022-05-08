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Сауль Альварес - Бівол: огляд найкращих моментів бою

Сьогодні 11:35 168 0
Боксери подолали всю дистанцію поєдинку - 12 раундів
Сауль Альварес - Бівол: огляд найкращих моментів бою
#Бівол, #Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

Російський боксер дмітрій бівол (20-0-0, 10 КО) сенсаційно переміг мексиканця Сауля Альвареса (57-1-2; 39 КО) у бою за пояс чемпіона світу в напівважкій (79,38) вазі за версією WBA.

Боксери подолали всю дистанцію поєдинку - 12 раундів, за відчутної переваги росіянина. Усі три судді віддали перемогу біволу з однаковим рахунком - 115:113.

Таким чином Альварес зазнав другої поразки в кар'єрі, а росіянин захистив титул і продовжив свою переможну рекордну серію.

Нагадаємо, що Альварес зажадав реваншу проти Бівола.

Колишній чемпоін світу Геррінг заявив, що тепер ми маємо забути про можливий бій Усик - Канело.

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