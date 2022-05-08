Джерело - Чемпіон.
Російський боксер дмітрій бівол (20-0-0, 10 КО) сенсаційно переміг мексиканця Сауля Альвареса (57-1-2; 39 КО) у бою за пояс чемпіона світу в напівважкій (79,38) вазі за версією WBA.
Боксери подолали всю дистанцію поєдинку - 12 раундів, за відчутної переваги росіянина. Усі три судді віддали перемогу біволу з однаковим рахунком - 115:113.
Таким чином Альварес зазнав другої поразки в кар'єрі, а росіянин захистив титул і продовжив свою переможну рекордну серію.
Нагадаємо, що Альварес зажадав реваншу проти Бівола.
Колишній чемпоін світу Геррінг заявив, що тепер ми маємо забути про можливий бій Усик - Канело.