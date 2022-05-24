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Красюк: Усик - людина світового масштабу

Сьогодні 21:09 161 0
Промоутер - про підготовку українця до реваншу з Джошуа
Красюк: Усик - людина світового масштабу
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - XSport.

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) повністю у владі своєї команди, свого тренера у рамках підготовки до поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер боксера Олександр Красюк.

"Олександр, як звичайний громадянин, звичайна людина, сприймає цю інформацію об’єктивно. Вона така, яка є, він дійсно людина світового масштабу, є українцем, до якого буде прикута увага всього світу. Але з моменту початку тренувального табору цей фокус повністю змінюється, і він перестає бути людиною, на яку дивиться весь світ, вся Україна.

Він є просто звичайним студентом, який готується до іспиту. Він повністю у владі своєї команди, свого тренера. Виконує завдання, які ставить перед ним його команда. Тому що саме виконання цих завдань приводило до результату у минулому. Така схема працює, така форма життєздатна і я не думаю, що він концентрується і якимось чином аналізує. Зараз у нього навіть часу немає подумати, тому що такий об’єм тренувальної роботи, яку він виконує, чисто психічно і фізично не дасть можливість аналізувати якось, допускати якісь інші думки. Концентрація чітка, зрозуміла - результат 23 липня. Все решта після поєдинку", - сказав Красюк.

Нагадаємо Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.

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