Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) повністю у владі своєї команди, свого тренера у рамках підготовки до поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер боксера Олександр Красюк.

"Олександр, як звичайний громадянин, звичайна людина, сприймає цю інформацію об’єктивно. Вона така, яка є, він дійсно людина світового масштабу, є українцем, до якого буде прикута увага всього світу. Але з моменту початку тренувального табору цей фокус повністю змінюється, і він перестає бути людиною, на яку дивиться весь світ, вся Україна.

Він є просто звичайним студентом, який готується до іспиту. Він повністю у владі своєї команди, свого тренера. Виконує завдання, які ставить перед ним його команда. Тому що саме виконання цих завдань приводило до результату у минулому. Така схема працює, така форма життєздатна і я не думаю, що він концентрується і якимось чином аналізує. Зараз у нього навіть часу немає подумати, тому що такий об’єм тренувальної роботи, яку він виконує, чисто психічно і фізично не дасть можливість аналізувати якось, допускати якісь інші думки. Концентрація чітка, зрозуміла - результат 23 липня. Все решта після поєдинку", - сказав Красюк.