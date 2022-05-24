Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
Вчора 07:04 1000
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 17:29 15615
Шевченко: Матч з Шотландією? Я вірю в диво
Сьогодні 17:24 95
Кохан виграв турнір у Франції
Сьогодні 12:41 224
УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка
Сьогодні 10:10 303
Суркіс запропонував провести чемпіонат України за схемою Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:56 674
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу
Вчора 23:57 3271
Левандовський виграв Золоту бутсу другий сезон поспіль
Вчора 19:21 959
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 14:09 13117
Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос
Вчора 14:04 508
Прямі трансляції

Красюк: Очікуємо на офіційне закріплення угоди щодо бою Усик - Джошуа

Сьогодні 15:27 272 0
Олександр Красюк прокоментував бій Усик - Джошуа
Красюк: Очікуємо на офіційне закріплення угоди щодо бою Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Плановою датою поєдинку між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) з володарем титулів WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) залишається 23 липня.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Початок війни серйозно вплинув, тому що у нас було розуміння, що бій Усик - Джошуа мав би відбутись у травні, можливо, на початку або у середині. Потім дата  дещо змістилася на початок червня. Коли розпочалося вторгнення, то взагалі було невідомо, чи цей поєдинок взагалі відбудеться. Десь у середині березня, ми зробили все, щоб це відбулося якомога швидше.

Нині наша планова дата - 23 липня, Близький Схід. Буквально з години на годину, з дня на день чекаємо на офіційно закріплення цих домовленостей", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.

Коментарі ()
Популярне зараз
У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий 4508
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 3768
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 23 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 23 травня 1232
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 15615
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 10897
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу 3271
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3372 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88919 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 26682
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17861 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13496
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25047 1