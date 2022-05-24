Красюк: Очікуємо на офіційне закріплення угоди щодо бою Усик - Джошуа

Плановою датою поєдинку між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) з володарем титулів WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) залишається 23 липня.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Початок війни серйозно вплинув, тому що у нас було розуміння, що бій Усик - Джошуа мав би відбутись у травні, можливо, на початку або у середині. Потім дата дещо змістилася на початок червня. Коли розпочалося вторгнення, то взагалі було невідомо, чи цей поєдинок взагалі відбудеться. Десь у середині березня, ми зробили все, щоб це відбулося якомога швидше.

Нині наша планова дата - 23 липня, Близький Схід. Буквально з години на годину, з дня на день чекаємо на офіційно закріплення цих домовленостей", - сказав Красюк.