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Президент ФБУ Продивус пояснив перемогу росіянина Кремльова на пост президента IBA

Сьогодні 21:39 247 0
Президент ФБУ стверджує, що не голосував за росіянина Кремльова на виборах очільника IBA.
Президент ФБУ Продивус пояснив перемогу росіянина Кремльова на пост президента IBA
#Володимир Продивус, #Умар Кремльов

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус пояснив переобрання на посаду очільника Міжнародної боксерської асоціації (IBA) росіянина Умара Кремльова.

Про це він розпові у Facebook.

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Продивуса звинувачували у підтримці Кремльова під час останніх виборів президента IBA. Однак він стверджує, що на виборах не віддавав за нього голос, хоча такої процедури не було.

"Умар Кремльов - президент Міжнародної асоціації боксу, обраний представниками багатьох країн світу. Мого голосу, тобто голосу українського боксу, за обрання Умара Кремльова не було. Це позиція федерації боксу України, яка була публічно оголошена світу: ми не підтримуємо росіян у спортивному світі, поки в Україні йде війна

"Не голосував за Умара Кремльова у голосуванні на посаду президента IBA. Але оскільки світове товариство видало йому кредит довіри, працюватиму у тих умовах, що є. Моя мета - захист і просування українського боксу на світовому рівні. Якщо я матиму можливість бути ефективним для України іншим способом, завжди буду готовий розглянути, проаналізувати і реалізувати це", - відзначив Продивус.

Нагадаємо, Кремльова обрали президентом IBA без голосування.

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