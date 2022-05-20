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Президент WBC скасував бій Гарсія - Круз

Вчора 23:25 123 0
Бій не відбудеться
Президент WBC скасував бій Гарсія - Круз
#Круз, #Раян Гарсія

Джерело - tribuna.com.

Президент WBC Маурісіо Сулейман скасував у четвер наказ своєї організації, який санкціонував бій Раяна Гарсії (22-0, 18 КО) та Ісаака Круза (23-2-1, 16 КО) у якості елімінатора.

Про це повідомляє BoxingScene

Це сталося після консультацій з командами обох боксерів.

Сулейман зробив оголошення на сайті WBC, де вказано, що обидва бійці мали "попередньо заплановані бої".

Зараз тривають переговори щодо того, щоб Гарсія побився з Хав’єром Фортуною в головній події DAZN 16 липня.

Наступний суперника Круза і дата його наступного бою невідомі.

Раніше Гарсія висловив готовність провести бій із Камбососом.

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