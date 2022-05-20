Президент WBC скасував бій Гарсія - Круз

Джерело - tribuna.com.
Президент WBC Маурісіо Сулейман скасував у четвер наказ своєї організації, який санкціонував бій Раяна Гарсії (22-0, 18 КО) та Ісаака Круза (23-2-1, 16 КО) у якості елімінатора.
Про це повідомляє BoxingScene
Це сталося після консультацій з командами обох боксерів.
Сулейман зробив оголошення на сайті WBC, де вказано, що обидва бійці мали "попередньо заплановані бої".
Зараз тривають переговори щодо того, щоб Гарсія побився з Хав’єром Фортуною в головній події DAZN 16 липня.
Наступний суперника Круза і дата його наступного бою невідомі.
Раніше Гарсія висловив готовність провести бій із Камбососом.