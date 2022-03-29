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Гарсія висловив готовність провести бій із Камбососом

Сьогодні 15:24 165 0
Американець хоче досягти своєї мети у світовому боксі
Гарсія висловив готовність провести бій із Камбососом
#Джордж Камбосос, #Раян Гарсія

Джерело - Fino Boxing.

Перспективний американський легковаговик Раян Гарсія планує провести титульний бій після майбутнього поєдинку проти Еммануеля Таго. 

Про це заявив боксер.

"Я хочу побитися з Камбососом за титули, але подивимося, яким шляхом він піде. Якщо бути чесним, то мені начхати, який шлях він вибере. Я зосереджений на своїй місії".

Хто б не стояв переді мною, я маю намір побити його. Це створення династії, а не один-два бою. Ні, Райан Гарсія знищуватиме людей протягом наступних десяти років. Він просто не зупиниться", - сказав Гарсія.

Раніше повідомлялося, що Камбосос і Хейні домовилися про титульний поєдинок.

Нагадаємо Гарсія виявив бажання провести бій із Ломаченком.

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