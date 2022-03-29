Гарсія висловив готовність провести бій із Камбососом

Перспективний американський легковаговик Раян Гарсія планує провести титульний бій після майбутнього поєдинку проти Еммануеля Таго.

Про це заявив боксер.

"Я хочу побитися з Камбососом за титули, але подивимося, яким шляхом він піде. Якщо бути чесним, то мені начхати, який шлях він вибере. Я зосереджений на своїй місії".

Хто б не стояв переді мною, я маю намір побити його. Це створення династії, а не один-два бою. Ні, Райан Гарсія знищуватиме людей протягом наступних десяти років. Він просто не зупиниться", - сказав Гарсія.