Красюк: Усик б’ється за всю країну

Чемпіон WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) прийняв складне рішення, коли погодився на реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Покинути Україну було для Усика дуже складним рішенням. Надзвичайно складним. Але заяви, які він може робити через громадськість за допомогою того, чим він займається, є чимось вагомим.

Не можна втрачати такої можливості. Не можна проходити повз унікальної можливості сказати усьому світу та апелювати до нього, що нам необхідно єднатися довкола України, проти зупинки війни, а також за надання можливості українцям повернутися додому в безпеці.

Він розуміє, що битиметься на надзвичайно високому рівні. Увесь світ сидітиме та дивитиметься цей бій, і які б месседжі він не робив, світ їх обов’язково сприйме.

Частина того, чим ми займаємося зараз – створення фонду допомоги Україні, українським біженцям, а також людям, щоб вони продовжили жити та залишалися сильними у ці важкі часи.

Усик б’ється не за себе. Він не б’ється за славу й не за свою особисту спадщину. Він б’ється за всю країну, за весь демократичний світ", – сказав Красюк.