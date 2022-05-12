Визначилось місце реваншу Усик - Джошуа

Реванш між володарем титулів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) імовірно відбудеться на Близькому Сході.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що є дуже великі шанси, що ви побачите цей бій 23 липня на Близькому Сході. У нас був ряд пропозицій з різних куточків світу, але ми близькі до цього варіанту

Команда Усика підкреслила, що це той варіант, якому б вони віддали перевагу, бо це найвигідніше з фінансової точки зору. Це навіть вигідніше, ніж поєдинок у Великій Британії.

Якщо чесно, то думаю, що команді Усика цей варіант подобається, бо це нейтральне місце для проведення бою, але я їх за це не засуджую.

Не думаю, що ми оголосимо про це на цьому тижні, але майже не сумніваюся, що ми про це оголосимо наступного тижня", – сказав Гірн.