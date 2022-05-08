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Росіянин Бівол виступив проти Канело як представник США

Сьогодні 14:57 287 0
У попередніх трьох боях його оголошували як боксера з росії
Росіянин Бівол виступив проти Канело як представник США
#Бівол, #Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол (20-0, 11 КО) був представлений як боксер з американського міста Індіо перед боєм з Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Під час оголошення боксерів в ринзі, ринг-анонсер Давід Діаманте оголосив, що Бівол є представником містечка Індіо, що у Каліфорнії. Це ж саме було зазначено в титрі від DAZN.

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У попередніх трьох боях Бівола, які він провів в єкатеринбурзі, Манчестері та Чікаго, його оголошували як боксера з санкт-петербурга, росія (де він, власне, і проживає).

На Індіо вибір пав, до речі, через те, що саме там базується тренувальний табір боксерів російської компанії "мір бокса", які приїжджають на підготовку до США.

Раніше повідомлялося, що Канело проведе бої з Головкіним у 2022 році.

Однак після поразки від Бівола Альварес хоче реваншу з російським боксером.

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