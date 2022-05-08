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Геррінг: Ми можемо назавжди відкласти розмову про Канело - Усик

Сьогодні 10:20 254 0
Геррінг: Ми можемо назавжди відкласти розмову про Канело - Усик
#Бівол, #Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Люди мають припинити говорити про бій абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Таку думку висловив колишній чемпіон світу Джемел Геррінг (23-3, 11 KO) після поразки Канело Біволу.

"Так, я фанат Канело, але ми можемо назавжди відкласти розмову про Канело - Усик", – написав Геррінг.

Нагадаємо, росіянин Бівол сенсаційно переміг Сауля Алвареса. Канело вже зажадав реваншу.

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