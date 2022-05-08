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Альварес: Можливо, я програв 4-5 раундів, але безперечно не програв бій

Сьогодні 10:59 238 0
Канело прокоментував поразку від Бівола
Альварес: Можливо, я програв 4-5 раундів, але безперечно не програв бій
#Бівол, #Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) вважає, що не програв бій чемпіону WBA у напівважкій вазі Дмитру Біволу (20-0, 11 КО).

Про це він розповів на пресконференції після поєдинку.

"Я не виправдовуюсь. Я відчував, що виграв бій. Я думаю, що, можливо, я програв чотири або п’ять раундів, але я безперечно не програв бій. Можливо, вага була невеликою проблемою і змусила мене почуватися не на 100%", – сказав Канело

Нагадаємо, що Альварес зажадав реваншу проти Бівола.

Колишній чемпоін світу Геррінг заявив, що тепер ми маємо забути про можливий бій Усик - Канело.

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