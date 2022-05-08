Канело прокоментував поразку від Бівола

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) вважає, що не програв бій чемпіону WBA у напівважкій вазі Дмитру Біволу (20-0, 11 КО).

Про це він розповів на пресконференції після поєдинку.

"Я не виправдовуюсь. Я відчував, що виграв бій. Я думаю, що, можливо, я програв чотири або п’ять раундів, але я безперечно не програв бій. Можливо, вага була невеликою проблемою і змусила мене почуватися не на 100%", – сказав Канело

Нагадаємо, що Альварес зажадав реваншу проти Бівола.

Колишній чемпоін світу Геррінг заявив, що тепер ми маємо забути про можливий бій Усик - Канело.