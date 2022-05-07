Альварес прокоментував потенційний бій із Усиком

Абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-1-2; 39 КО)позитивно ставиться до ідеї організації поєдинку проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (19-0; 13 КО).

"Я не знаю, як би бився з Усиком. Я можу зробити що завгодно, проте безумство говорити про це. Але як бійцю мені подобається ця ідея.

Ніякої неповаги до Усика. Я називаю його, тому що він дуже хороший боєць.

Я багато за ним спостерігав, він дуже гарний боксер. Це божевілля, але мені подобається ідея нашого бою. Чому б і ні? Можливо, якось ми поб’ємося" - сказав Альварес.