Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс упевнений у перемозі Олександра Усика над Саулем Канело Альваресом.
Про це заявив сам Джонс.
"Усик легко поб'є Канело. Усик - чемпіон світу в хевівійті. Навіщо тобі повертатися в крузервейт, якщо ти чемпіон у хевівейті?
Навіщо повертатися до крузервейту для бою з Канело, коли є Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа? У дивізіоні стільки хлопців. У цьому немає сенсу, лише якщо ти не заробиш набагато більше грошей", - сказав Джонс.
Рой Джонс-молодший утримував чемпіонські титули в середній, другій середній, напівважкій та суперважкій вагових категоріях. Останній професійний бій американець провів у лютому 2018 року.
Раніше Хейні оцінив шанси Канело у поєдинку з Усиком.