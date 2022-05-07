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Джонс: Усик легко поб'є Канело

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Джонс: Усик легко поб'є Канело
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс упевнений у перемозі Олександра Усика над Саулем Канело Альваресом.

Про це заявив сам Джонс.

"Усик легко поб'є Канело. Усик - чемпіон світу в хевівійті. Навіщо тобі повертатися в крузервейт, якщо ти чемпіон у хевівейті?

Навіщо повертатися до крузервейту для бою з Канело, коли є Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа? У дивізіоні стільки хлопців. У цьому немає сенсу, лише якщо ти не заробиш набагато більше грошей", - сказав Джонс.

Рой Джонс-молодший утримував чемпіонські титули в середній, другій середній, напівважкій та суперважкій вагових категоріях. Останній професійний бій американець провів у лютому 2018 року.

Раніше Хейні оцінив шанси Канело у поєдинку з Усиком.

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