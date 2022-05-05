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Усик може змінити вагову категорію заради бою з Альваресом

Сьогодні 18:39 79 0
Український боксер може піти на поступки заради поєдинку
Усик може змінити вагову категорію заради бою з Альваресом
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик готовий спуститися у важку вагу заради поєдинку із Саулем Альваресом.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Канело і Усик? Милості просимо. Заради цього бою Усик зробить ліміт крузервейту. Але нехай Канело спершу сфокусується на поєдинку з Біволом", - зазначив Клімас.

Раніше абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес поділився думкою про можливий поєдинок  із володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександром Усіком (19-0, 13 КО).

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