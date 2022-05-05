Український боксер може піти на поступки заради поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик готовий спуститися у важку вагу заради поєдинку із Саулем Альваресом.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Канело і Усик? Милості просимо. Заради цього бою Усик зробить ліміт крузервейту. Але нехай Канело спершу сфокусується на поєдинку з Біволом", - зазначив Клімас.

Eddie Hearn on Canelo Alvarez: "He genuinely believes he can beat Oleksandr Usyk for the world heavyweight title. He said to me, 'If you can make that fight at 1lb above cruiserweight (200lbs), I will beat him.'" [@JOE_co_uk] — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 4, 2022

Раніше абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес поділився думкою про можливий поєдинок із володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександром Усіком (19-0, 13 КО).