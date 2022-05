Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик готовий спуститися у важку вагу заради поєдинку із Саулем Альваресом.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

Eddie Hearn on Canelo Alvarez: "He genuinely believes he can beat Oleksandr Usyk for the world heavyweight title. He said to me, 'If you can make that fight at 1lb above cruiserweight (200lbs), I will beat him.'" [@JOE_co_uk]