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Джошуа: Ціль зараз - перемогти Усика нокаутом

Сьогодні 21:09 171 0
Ентоні визнав, що у минулому бою йому не вистачило сили духу
Джошуа: Ціль зараз - перемогти Усика нокаутом
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxing Scene.

Британський боксер Ентоні Джошуа розповів про план на реванш з українцем Олександром Усиком.

"Бій з Усиком тривав 12 раундів. Це був мій план на гру, бо я думав, що можу конкурувати з ним як боксер. І я думаю, що він виграв на два раунди більше, ніж я. Отак він і став чемпіоном. Тому ціль зараз - повернутися до витоків та перемогти нокаутом. Коли я боксую, то завжди відчуваю, як дух суперників згасає.

Чесно кажучи, коли дивишся людині прямо в очі і спостерігаєш за її тілом, то можеш читати її і завдавати удару за ударом. Тоді ця людина повільно згасає", - зазначив Джошуа.

Бій між Джошуа та Усиком відбудеться 25 липня.

Раніше Усик підписав свої рукавички для благодійного аукціону в Лондоні.

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