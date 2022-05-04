Сенченко - про росіян, які підтримують війну: Я не вважаю їх за людей

Колишній чемпіон світу поділився думками щодо російських спортсменів

Російські спортсмени, які підтримали війну проти України - нелюди.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівсередній вазі В’ячеслав Сенченко (37-2, 25 КО).

"Я зараз більше спілкуюся з тренерами, а не зі спортсменами. Ті спортсмени, які підтримали війну, Повєткін там... Ми їм написали. І там не тільки Повєткін, там ця вся... Навіть не знаю, як їх назвати".

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"Я не вважаю їх за людей. Хіба вони люди, якщо підтримали війну, свого президента, який цю війну розпочав? Я не вважаю їх за людей, вони нелюди. Це хворе суспільство. За них навіть не хочу щось казати, для мене вони нелюди", - сказав Сенченко.

Нагадаємо, Ф’юрі не звертався до WBC щодо завершення кар’єри.