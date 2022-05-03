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Збірна України завоювала 15 медалей на Кубку Балтійського моря

Сьогодні 16:10 142 0
Турнір відбувся у Німеччині
Збірна України завоювала 15 медалей на Кубку Балтійського моря

Джерело - fbu.org.uа.

Збірна України з боксу здобула 15 нагород на престижному міжнародному турнірі Кубок Балтійського моря.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

На рахунку українців 7 золотих, 1 срібна та 7 бронзових медалей.

Золото

 42 кг - Софія Лягоцька
48 кг - Кіра Макогоненко
54 кг - Вікторія Росецька
46 кг - Ілля Старик
50 кг - Тимофій Сидорук
60 кг - Іван Безуглий
66 кг- Іван Пітек

Срібло

42 кг - Дар`я Лягоцька

Бронза

44 кг - Кіра Жмуріна
44 кг - Поліна Павленко
46 кг - Уляна Овсепян
40 кг - Іван Бєлік
48 кг - Тимур Кочерга
63 кг - Роман Урбанович
63 кг - Роман Волошенюк
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