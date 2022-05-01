Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном

Чемпіон WBO та WBC у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (18-0, 9 КО) прокоментував перемогу над Оскаром Вальдесом (30-1, 23 КО) в об’єднавчому поєдинку.

"Я ж казав, що переможу Вальдеса, Канело та Едді Рейносо, це був мій план гри. Я переміг всю команду, і я відчуваю себе добре від цього. Велика повага до них, але це був мій план.

Я хочу зібрати всі пояси в цій ваговій категорії та стати абсолютним чемпіоном. Я заслуговую на те, щоб бути суперзіркою. Це те, що я повинен робити", - сказав Стівенсон.