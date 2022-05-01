Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси

Вальдес зазнав першої поразки в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 1 травня в Лас-Вегасі (США) відбувся великий вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank.

Головною подією став об'єднавчий поєдинок у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), в якій зійшлися чемпіон світу за версією WBC Оскар Вальдес з Мексики (30-0, 23 KO) і володар титулу WBO Шакур Стівенсон зі США (17-0, 9 KO).

Після 12 раундів усі судді віддали перевагу Стівенсону: 117-110, 118-109, 118-109. Шакур Стівенсон об'єднав у себе пояси WBC і WBO, а Оскар Вальдес зазнав першої поразки в кар'єрі.