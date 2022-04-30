Арум: У Ф’юрі угода ще на два поєдинки

Промоутер Боб Арум має сумніви в тому, що рішення Тайсона Ф’юрі завершити кар’єру є остаточним.

Про це заявив сам промоутер.

"Якщо боєць має контракт з промоутером і хоче піти на пенсію, він має право на це. Ми маємо угоду на ще два поєдинки у США. Чи завершить Ф’юрі кар’єру - не знаю, це ж Тайсон, він сам собі на умі. З ним можливо все. Як би він не вирішив, він все одно лишається моїм хорошим другом.

Ми підписували контракт на п’ять поєдинків у США. Якщо він виграє титул - додаються ще бої. Тому в угоді ще два поєдинки. Якщо він боксує за межами США, ми маємо право на схвалення.

Ф’юрі збирається прилетіти з сім’єю до Вегасу на 7-10 днів. Ми зустрінемося, поговоримо. Нехай Тайсон сам вирішує. Я не буду його підштовхувати до певного рішення", - зазначив Арум.