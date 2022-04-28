Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
26.04.2022 08:49 49991
Помер агент Ібрагімовича, Погби та Голанда - Райола
Сьогодні 14:57 89
Ліверпуль переграв Вільярреал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 575
Збірна України декласувала Сербію у першому матчі ЧС-2022 в дивізіоні 1B
Вчора 19:48 688
Володимир Кличко: фінал епохи
Вчора 12:30 9903
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Вчора 11:40 208
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Вчора 09:56 1250
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Вчора 08:08 758
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
26.04.2022 23:53 913
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
26.04.2022 19:38 486
Прямі трансляції

Руїс: Джошуа може перемогти Усика в реванші

Сьогодні 14:41 93 0
Ексчемпіон світу поділився думками щодо майбутнього бою-реваншу Усик - Джошуа
Руїс: Джошуа може перемогти Усика в реванші
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Енді Руїс

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має змогу перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) в бою-реванші за певних умов.

Про це заявив колишній чемпіон світу Енді Руїс (34-2, 22 КО).

"Я думаю, що Джошуа може перемогти в реванші. Йому потрібно вийти туди і діяти агресивно, як він робив на початку першого бою".

  АктуальноУсик змінить тактику в реванші з Джошуа

"Не можна дозволяти Усику диктувати хід бою. Якщо Джошуа буде пресингувати, викидати багато комбінацій, не дозволить Усику почуватися комфортно і завдавати його маленьких спритних ударів, то я думаю, що він може перемогти", - сказав Руїс.

Нагадаємо, визначилася можлива дата бою-реваншу Усик - Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1035
Інтер сенсаційно програв Болоньї, Аталанта та Торіно зіграли результативну нічию. Результати 20 туру Серії А Інтер сенсаційно програв Болоньї, Аталанта та Торіно зіграли результативну нічию. Результати 20 туру Серії А 974
Україна - Сербія 7:0: огляд матчу ВІДЕО Україна - Сербія 7:0: огляд матчу ВІДЕО 1111
Латвійський екссанкар Путінс змінив прізвище Латвійський екссанкар Путінс змінив прізвище 932
Ексгравець Чорноморця: Подарував машину військовій частині Ексгравець Чорноморця: Подарував машину військовій частині 913
Аталанта - Торіно - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Торіно - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2502
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15075 5
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182913
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19700
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8296
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5882
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11700 2