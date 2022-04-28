Руїс: Джошуа може перемогти Усика в реванші

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має змогу перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) в бою-реванші за певних умов.

Про це заявив колишній чемпіон світу Енді Руїс (34-2, 22 КО).

"Я думаю, що Джошуа може перемогти в реванші. Йому потрібно вийти туди і діяти агресивно, як він робив на початку першого бою".

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"Не можна дозволяти Усику диктувати хід бою. Якщо Джошуа буде пресингувати, викидати багато комбінацій, не дозволить Усику почуватися комфортно і завдавати його маленьких спритних ударів, то я думаю, що він може перемогти", - сказав Руїс.