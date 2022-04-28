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Гірн: Джошуа необхідно змінити свій стиль, щоб перемогти Усика

Сьогодні 12:39 244 0
Промоутер розповів, як Джошуа зможе виграти в бою-реванші
Гірн: Джошуа необхідно змінити свій стиль, щоб перемогти Усика
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) необхідно змінити свій сталь, щоб перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) в бою-реванші.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Джошуа не повернеться до того, що робив у першому поєдинку. Він знає, що підійшов до того бою неправильно. Але у випадку з тим же Ділліаном Вайтом ми говорили, що йому слід скорочувати дистанцію і таке інше. Ми говорили, що й Джошуа слід робити такі речі. Але часом суперник не дозволяє тобі цього зробити".

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"Отже, Джошуа необхідно змінити свій стиль, діяти більш агресивно. Усі розуміють, що йому також треба бути розумним. Я гадаю, що він може це зробити.  Я щиро вірю, що Джошуа може перемогти в цьому бою. Він вірить, що може виграти. Ми не можемо дочекатися, коли влаштуємо цей поєдинок", - сказав Гірн.

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