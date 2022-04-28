Гірн: Джошуа необхідно змінити свій стиль, щоб перемогти Усика

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) необхідно змінити свій сталь, щоб перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) в бою-реванші.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Джошуа не повернеться до того, що робив у першому поєдинку. Він знає, що підійшов до того бою неправильно. Але у випадку з тим же Ділліаном Вайтом ми говорили, що йому слід скорочувати дистанцію і таке інше. Ми говорили, що й Джошуа слід робити такі речі. Але часом суперник не дозволяє тобі цього зробити".