Гірн: Джошуа необхідно змінити свій стиль, щоб перемогти Усика

Джерело - Чемпіон.
Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) необхідно змінити свій сталь, щоб перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) в бою-реванші.
Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.
"Джошуа не повернеться до того, що робив у першому поєдинку. Він знає, що підійшов до того бою неправильно. Але у випадку з тим же Ділліаном Вайтом ми говорили, що йому слід скорочувати дистанцію і таке інше. Ми говорили, що й Джошуа слід робити такі речі. Але часом суперник не дозволяє тобі цього зробити".
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"Отже, Джошуа необхідно змінити свій стиль, діяти більш агресивно. Усі розуміють, що йому також треба бути розумним. Я гадаю, що він може це зробити. Я щиро вірю, що Джошуа може перемогти в цьому бою. Він вірить, що може виграти. Ми не можемо дочекатися, коли влаштуємо цей поєдинок", - сказав Гірн.