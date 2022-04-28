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Азербайджан вперше в історії пропустить ЧЄ з боксу через проведення турніру у Вірменії

Сьогодні 11:38 338 0
Чемпіонат Європи з боксу відбудеться у Єревані з 21 по 31 травня
Азербайджан вперше в історії пропустить ЧЄ з боксу через проведення турніру у Вірменії

Джерело - Федерація боксу Азербайджану.

Федерація боксу Азербайджану провела засідання з приводу участі національної команди на чемпіонаті Європи серед чоловіків у Вірменії.

Про це повідомляє Федерація боксу Азербайджану.

На ньому прийняли рішення, що збірна Азербайджану не братиме участь у турнірі. Мотивація - майбутні вибори до Міжнародної боксерської асоціації у травні, збори та програма підготовки спортсменів до чемпіонату світу , а також інші чуттєві питання.

Чемпіонат Європи з боксу відбудеться у Єревані з 21 по 31 травня. 

Чоловіча збірна Азербайджану вперше з моменту отримання незалежності у 1993 році пропустить чоловічий чемпіонат Європи, на яких загалом здобула 21 медаль (5 золотих).

Нагадаємо, Продивус зняв кандидатуру з виборів Європейської конфедерації боксу.

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