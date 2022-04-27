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Продивус зняв кандидатуру з виборів Європейської конфедерації боксу

Вчора 22:14 169 0
Продивус зняв кандидатуру з виборів Європейської конфедерації боксу
#Володимир Продивус

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус зняв свою кандидатуру з виборів президента Європейської конфедерації боксу.

Про це він функціонер написав у своєму Фейсбуці.

"Пріоритет - Україна. Я знімаю свою кандидатуру на пост президента Європейської конфедерації боксу (EUBC). Війна в Україні повністю змінила мої плани щодо продовження кар'єри спортивного функціонера в Європі. Військові дії вже завдали руйнувань боксерських залів, людських доль та забрали життя представників українського боксу. Відновити та примножити потенціал національної команди – моя головна місія на посаді президента Федерації боксу України".

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"Дякую за довіру та підтримку всіх тих людей, які бачили мене керівником Європейської конфедерації боксу: колись я обов'язково повернуся до цього питання. А сьогодні справи в моїй країні та в моїй рідній федерації мені справді ближче та зрозуміліші. Все буде Україна. Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, а український бокс обов'язково поновиться нашими спільними зусиллями", - написав Продивус.

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