Продивус зняв кандидатуру з виборів Європейської конфедерації боксу

Джерело - Чемпіон.
Президент Федерації боксу України Володимир Продивус зняв свою кандидатуру з виборів президента Європейської конфедерації боксу.
Про це він функціонер написав у своєму Фейсбуці.
"Пріоритет - Україна. Я знімаю свою кандидатуру на пост президента Європейської конфедерації боксу (EUBC). Війна в Україні повністю змінила мої плани щодо продовження кар'єри спортивного функціонера в Європі. Військові дії вже завдали руйнувань боксерських залів, людських доль та забрали життя представників українського боксу. Відновити та примножити потенціал національної команди – моя головна місія на посаді президента Федерації боксу України".
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"Дякую за довіру та підтримку всіх тих людей, які бачили мене керівником Європейської конфедерації боксу: колись я обов'язково повернуся до цього питання. А сьогодні справи в моїй країні та в моїй рідній федерації мені справді ближче та зрозуміліші. Все буде Україна. Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, а український бокс обов'язково поновиться нашими спільними зусиллями", - написав Продивус.