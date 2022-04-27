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Джойс назвав дату бою з Паркером

Сьогодні 15:54 115 0
Джойс назвав дату бою з Паркером
#Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - boxingscene.com.

Боксер надважкої ваги Джо Джойс (13-0, 12 КО) розповів коли чекати на його бій проти колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Джозефа Паркера (30-2, 21 KO).

"Я повернувся до спарингів і готовий повернутися в Лас-Вегас, щоб тренуватися з належним міцним табором для Паркера. Наш бій заплановано на 2 липня – це ще не на 100 відсотків, але майже все є для цього.

І я, і Паркер цього хочемо; ми схожі та товаришуємо, але як тільки ми вийдемо на ринг, це буде інша історія. Я №1 у рейтингу WBO, а він №2. Що може бути краще за цей бій?", - сказав Джойс.

Раніше Джо Джойс (13-0, 12 КО) прокоментував перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

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