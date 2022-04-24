Джойс: Думав, що Вайт не підніметься після аперкоту Ф’юрі

Боксер надважкої ваги Джо Джойс (13-0, 12 КО) прокоментував перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Це був відмінний бій. Я думав, що Ф’юрі зробить свою справу, але Вайт завжди має потенціал.

Ділліан викидав свої найкращі удари, використав трохи брудну тактику, став у стійку шульги, намагаючись заплутати Ф’юрі. У нього був хороший захист, і я вважаю, що це був захоплюючий двобій для перегляду.

Але Ф’юрі за рахунок дистанції та відволікаючих ударів приступив до роботи. Він завдав кілька ударів по корпусу. Вони обмінювалися ударами.

Ділліан щосили намагався донести правий оверхенд, зробити бій хаотичним, але Ф’юрі був дуже зосереджений. Йому вдалося доносити джеби з дистанції.

Навіть я не побачив цей аперкот - пуф! Я думав, що Ділліан не підніметься. Він піднявся, але бій закінчився", - сказав Джойс.