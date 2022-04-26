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Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя"

Сьогодні 18:12 99 0
Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя"
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO (19-0, 13 КО) в надважкій вазі Олександр Усик був позбавлений звання "Почесного жителя Сімферополя".

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії так званої влади Сімферополя.

"Позбавити звання "Почесний громадянин міста Сімферополя" Усика Олександра Олександровича за вчинення дій, спрямованих на дискредитацію Російської Федерації, Республіки Крим і муніципального утворення Міський округ Сімферополь Республіки Крим", - йдеться в рішенні Сімферопольської "міськради".

Усик отримав це звання у 2012 році "За значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, спортивну майстерність, досягнення високих результатів у спорті".

Раніше окупаційна влада Криму позбавила Усика відзнаки "За вірність обов’язку".

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