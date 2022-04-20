Окупаційна влада Криму позбавила Усика відзнаки

Окупаційна влада Криму прийняла рішення про позбавлення чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) відзнаки "За вірність обов’язку".

Про це повідомляє Крыминформ.

"Пропонується позбавити низку осіб, раніше відзначених нагородами Автономної республіки Крим, нагород у зв’язку з веденням ними активної антиросійської діяльності та втратою морального права на носіння нагород та відзнак Автономної республіки Крим, які прирівняні до державних нагород Республіки Крим", – йдеться у пояснювальній записці до проекту прийнятої ухвали.