Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 18:43 47110
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
Сьогодні 16:12 122
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 13:27 139
Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії
Вчора 23:59 530
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
Вчора 18:57 502
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
Вчора 16:59 785
Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика
Вчора 16:41 523
Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо
Вчора 14:14 676
Збірна України планує зіграти спаринг проти Англії чи Манчестер Сіті
Вчора 11:25 538
Прима: У росіян є своя країна, за яку вони й мають виступати
Вчора 10:15 719
Прямі трансляції

Окупаційна влада Криму позбавила Усика відзнаки

Сьогодні 14:25 231 0
Окупаційна влада Криму позбавила Усика відзнаки
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Окупаційна влада Криму прийняла рішення про позбавлення чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) відзнаки "За вірність обов’язку".

Про це повідомляє Крыминформ.

"Пропонується позбавити низку осіб, раніше відзначених нагородами Автономної республіки Крим, нагород у зв’язку з веденням ними активної антиросійської діяльності та втратою морального права на носіння нагород та відзнак Автономної республіки Крим, які прирівняні до державних нагород Республіки Крим", – йдеться у пояснювальній записці до проекту прийнятої ухвали.

Також відзнак були позбавлені Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Інна Бордюг (Злата Огнєвіч), Сергій Куніцин, Микола Балан, Ігор Воронченко.

Нагадаємо, що Усик народився в Сімферополі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3086
Клубу Савіна заборонили тренуватися у Красногорську після випуску про війну в Україні Клубу Савіна заборонили тренуватися у Красногорську після випуску про війну в Україні 1040
Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 4896
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47110
Суркіс: Мій брат зробив для України більше, ніж деякі інші Суркіс: Мій брат зробив для України більше, ніж деякі інші 1924 2
Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги Вільярреал здолав Валенсію, Бетіс поступився Ельче. Результати 33 туру Ла-Ліги 1095
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30043 2
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 25002
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71845 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20299
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7181
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 16983 2