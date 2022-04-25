Вайт: Ф’юрі штовхнув мене, що є порушенням правил

Вайт прокоментував поразку від Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) порушив правила у бою проти Ділліана Вайта (28-3, 19 КО).

Про це Вайт розповів порталу Sky Sports.

"Мене вразили, але я намагався прийти до тями. Ф’юрі штовхнув мене, я впав і вдарився головою, що є порушенням правил. Це не боротьба, це бокс. Мені потрібно було дати додатковий час, щоб відновитися, а потім продовжити бій".

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"Я мав би встигнути оговтатися, повернутися до свого кутка, але Тайсону Ф’юрі багато чого сходить з рук. Тайсон сказав, що піде на пенсію. Я сподіваюся, що він не зробить цього, тому що я хочу ще раз зустрітися",- сказав Вайт.

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом.