Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:27 49013
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
Сьогодні 11:27 435
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
Сьогодні 11:03 788
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30
Сьогодні 10:13 209961
Оборонець Динамо може перейти в італійський клуб
Сьогодні 09:39 540
Стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом
Сьогодні 08:37 1136
Ліверпуль переграв Евертон з Миколенком, Вест Гем з Ярмоленком поступився Челсі. Результати 34 туру АПЛ
Вчора 20:26 747
Де Дзербі: Розчарований, що бразильці та деякі люди зі штабу пішли
Вчора 14:56 439
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: найкращі моменти бою
Вчора 09:10 1796
Бубка: Я залишив Україну як біженець
Вчора 08:55 1909 3
Прямі трансляції

Вайт: Ф’юрі штовхнув мене, що є порушенням правил

Сьогодні 18:54 71 0
Вайт прокоментував поразку від Ф'юрі
Вайт: Ф’юрі штовхнув мене, що є порушенням правил
#WBC, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) порушив правила у бою проти Ділліана Вайта (28-3, 19 КО).

Про це Вайт розповів порталу Sky Sports.

"Мене вразили, але я намагався прийти до тями. Ф’юрі штовхнув мене, я впав і вдарився головою, що є порушенням правил. Це не боротьба, це бокс. Мені потрібно було дати додатковий час, щоб відновитися, а потім продовжити бій".

  АктуальноЛьюїс пояснив, заради чого Ф'юрі відновить кар'єру

"Я мав би встигнути оговтатися, повернутися до свого кутка, але Тайсону Ф’юрі багато чого сходить з рук. Тайсон сказав, що піде на пенсію. Я сподіваюся, що він не зробить цього, тому що я хочу ще раз зустрітися",- сказав Вайт.

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілан вирвав перемогу у Лаціо, Емполі переграв Наполі. Результати матчів 34 туру Серії А Мілан вирвав перемогу у Лаціо, Емполі переграв Наполі. Результати матчів 34 туру Серії А 1414
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4194
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5055
Миколенко - найкращий у складі Евертона у матчі з Ліверпулем Миколенко - найкращий у складі Евертона у матчі з Ліверпулем 1770
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 49013
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30 Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30 209961
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27824 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182891
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7896
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39199 1
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14783
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16956