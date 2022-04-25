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Паркер: Вайт у бою з Ф’юрі зробив все, що міг

Сьогодні 17:01 188 0
Ексчемпіон світу прокоментував бій за звання чемпіона світу WBC
Паркер: Вайт у бою з Ф’юрі зробив все, що міг
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Ділліан Вайт (28-3, 19 КО) показав свій максимум у бою з чемпіоном світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (30-2, 21 KO).

"Усі погодяться, що це був чудовий виступ. Ф’юрі рухався, а потім зупинив Вайта добрим ударом. Я думаю, після такого багато хто опинився б у нокауті. Але Ділліан вийшов підготовленим і зробив усе, що було в його силах, щоб здобути перемогу. Він був дуже жорстким на ближній дистанції".

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"Коли Вайт став у стійку шульги, я подумав: "Вау", але він досить добре впорався з цим. Здавалося, що йому так зручно. Ми мало що чули від нього під час розкручування бою. Мабуть, він залишався осторонь і працював над стійкою шульги. Важко витримати темп Тайсона Ф’юрі".

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"Він б’ється у високому темпі. Ділліан зробив все, що міг. Він вийшов настільки добре підготовленим до цього бою, наскільки це можливо, і показував гарний виступ, доки не пропустив", - сказав Паркер.

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