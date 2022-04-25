Джерело - Чемпіон.
Німецькі футбольні вболівальники можуть допомогти Україні, відвідавши благодійний матч Боруссія Дортмунд - Динамо.
Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко.
"Дорогі друзі в Німеччині. Мене вражає готовність допомогти в Німеччині, яка не припиняється. 26 квітня Боруссія проведе благодійний матч на Сигнал Ідуна Парк проти київського Динамо".
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"Усі доходи від продажу квитків будуть передані українським проектам. Моє прохання: Купіть квитки та відвідайте матч. Допоможіть Україні таким чином. Усім друзям-українцям: 26 квітня приходьте на стадіон на гру. Для вас вхід безкоштовний. Слава Україні", - сказав Кличко.
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Нагадаємо, як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів.