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Кличко: Відвідайте матч Боруссія - Динамо, допоможіть Україні

Сьогодні 16:18 217 0
Колишній боксер звернувся до німецьких уболівальників
Кличко: Відвідайте матч Боруссія - Динамо, допоможіть Україні
#Боруссія Дортмунд, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Німецькі футбольні вболівальники можуть допомогти Україні, відвідавши благодійний матч Боруссія Дортмунд - Динамо.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко.

"Дорогі друзі в Німеччині. Мене вражає готовність допомогти в Німеччині, яка не припиняється. 26 квітня Боруссія проведе благодійний матч на Сигнал Ідуна Парк проти київського Динамо".

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"Усі доходи від продажу квитків будуть передані українським проектам. Моє прохання: Купіть квитки та відвідайте матч. Допоможіть Україні таким чином. Усім друзям-українцям: 26 квітня приходьте на стадіон на гру. Для вас вхід безкоштовний. Слава Україні", - сказав Кличко.

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Допис, поширений Borussia Dortmund (@bvb09)

Нагадаємо, як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів.

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