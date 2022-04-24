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Льюїс: Вірю, що Ф’юрі захоче стати абсолютним чемпіоном

Сьогодні 14:41 140 0
Льюїс: Вірю, що Ф’юрі захоче стати абсолютним чемпіоном
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт, #Леннокс Льюїс

Джерело - Daily Mail.

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс прокоментував рішення чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) завершити кар’єру після перемоги над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Ф’юрі знаходиться на піку своєї кар’єри, він найкращий боксер надважкої ваги в світі. Ніщо його не зупинить.

Він візьме якийсь час, відпочине й повернеться до нас. Я зрозумію, якщо Ф’юрі закінчить кар’єру, але сподіваюся, що він повернеться. Я сумніваюся, що він піде... Думаю, Ф’юрі повернеться на ринг, я вірю, що він захоче стати абсолютним чемпіоном.

Ф’юрі завжди мене приголомшував. Це був чудовий бій для нього. Наприкінці Ділліан Вайт навіть не знав, що на нього чекає. Це був чудовий аперкот. 

Я не думав, що стійка шульги від Вайта якось вплине на Ф’юрі. Ділліан розпрямлявся, а Ф’юрі рухався з боку в бік. Це відкрило Вайта для аперкоту. Він намагався стримати джеб Тайсона. Ф’юрі швидко це зрозумів і викинув аперкот", - сказав Льюїс.

Тайсон Ф’юрі нокаутував Ділліана Вайта в 6-у раунді бою.

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