Валлін: Ф’юрі захоче об’єднати титули, коли Усик переможе Джошуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) хоче провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це заявив боксер Отто Валлін (22-1, 14 KO).

"Спочатку нам потрібно подивитися, як виступатимуть Усик та Джошуа. Складно ставити проти Олександра в цьому бою, враховуючи те, що сталося в їхньому першому поєдинку.

Я поставив би на перемогу Усика над Ентоні. Впевнений, що Ф’юрі захоче об’єднати титули, коли Усик переможе Джошуа.

Якщо Ф’юрі забажає влаштувати бій з Олександром, то британець переможе. Дуже складно ставити проти нього, тим паче з Усиком. Олександр – чудовий боксер, але він надто маленький для Ф’юрі", - сказав Валлін.