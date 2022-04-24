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Валлін: Ф’юрі захоче об’єднати титули, коли Усик переможе Джошуа

Сьогодні 14:09 166 0
Валлін: Ф’юрі захоче об’єднати титули, коли Усик переможе Джошуа
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Отто Валлін

Джерело - Pro Boxing Fans.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) хоче провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це заявив боксер Отто Валлін (22-1, 14 KO).

"Спочатку нам потрібно подивитися, як виступатимуть Усик та Джошуа. Складно ставити проти Олександра в цьому бою, враховуючи те, що сталося в їхньому першому поєдинку.

Я поставив би на перемогу Усика над Ентоні. Впевнений, що Ф’юрі захоче об’єднати титули, коли Усик переможе Джошуа. 

Якщо Ф’юрі забажає влаштувати бій з Олександром, то британець переможе. Дуже складно ставити проти нього, тим паче з Усиком. Олександр – чудовий боксер, але він надто маленький для Ф’юрі", - сказав Валлін.

Після перемоги над Ділліаном Вайтом Тайсон Ф’юрі заявив про бажання завершити кар’єру.

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