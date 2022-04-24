Воррен: Я б ніколи не переконав Ф’юрі битися далі

Промоутер Френк Воррен прокоментував рішення чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) завершити кар’єру після перемоги над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Я б ніколи не переконав його битися далі. Я ніколи б не переконав жодного бійця робити це.

Якщо ваше серце не віддане цьому на 100 відсотків, то небезпечно бути на рингу, коли якийсь хлопець кидає у вас великі удари.

Ви повинні бути повністю відданими своїй справі. Якщо Тайсон не відчуває цього, я б сказав йому не проводити поєдинки", - сказав Воррен.