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Воррен: Я б ніколи не переконав Ф’юрі битися далі

Сьогодні 15:12 93 0
Воррен: Я б ніколи не переконав Ф’юрі битися далі
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт, #Френк Воррен

Джерело - talksport.com.

Промоутер Френк Воррен прокоментував рішення чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) завершити кар’єру після перемоги над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Я б ніколи не переконав його битися далі. Я ніколи б не переконав жодного бійця робити це.

Якщо ваше серце не віддане цьому на 100 відсотків, то небезпечно бути на рингу, коли якийсь хлопець кидає у вас великі удари.

Ви повинні бути повністю відданими своїй справі. Якщо Тайсон не відчуває цього, я б сказав йому не проводити поєдинки", - сказав Воррен.

Тайсон Ф’юрі нокаутував Ділліана Вайта в 6-у раунді бою.

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