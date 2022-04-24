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Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було

Сьогодні 00:38 2549 0
Бій за титул чемпіона WBC у суперважкій вазі
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

ТАЙСОН Ф'ЮРІ нокаутує Вайта. Неймовійрний правий аперкот виконав Циганський король!

5-раунд: Ф'юрі переважає суперника, якісніше і частіше він б'є. Вайт відповідає поодинокими, але потужними ударами.

4-раунд: Зіштовхнулися Вайт та Ф'юрі лобами і рефері був вимушений провести бесіду з британськими боксерами. Після цього ще й у тривалому клінчі пробули бійці, Ф'юрі та Вайта довелося розводити по кутах, суддя чимало розмовляв у цьому раунді. Також, з'явилося розсічення біля правого ока претендента.

3-раунд: Розмінюються боксери влучними ударам, однак помітно, що Ф'юрі точніше пробиває, перевага за чемпіоном.

2-раунд: Намагається Вайт влучити, однак Ф'юри класно ухиляється. Помітно, що Ділліан розраховує на лакіпанч.

1-раунд: Повільний перший раунд. Придивляються один до одного бійці. Вайт частіше пробиває по корпусу.

Бій Ф'юрі - Вайт розпочався!

На Вемблі лунає гімн Великої Британії.

На арені з'являється Циганський Король, чемпіон WBC - Тайсон Ф'юрі!

Ділліан Вайт виходить на ринг!

Незабаром головний поєдинок вечора розпочнеться!

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC, британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, КО 22) захищатиме свій титул у поєдинку проти свого співвітчизника Ділліана Вайта (28-2-0, КО 19).

Бій відбудеться в ніч із суботи на неділю, 24 квітня в рамках вечора боксу на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Чемпіон розпочне для вас текстову трансляцію поєдинку орієнтовно о 00:30 за київським часом. 

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