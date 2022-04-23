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Батько Ф'юрі: Ви обов'язково побачите бій Тайсона з переможцем бою Усик - Джошуа

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Батько Ф'юрі: Ви обов'язково побачите бій Тайсона з переможцем бою Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxing247.com.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) не завершить кар'єру після бою проти Ділліана Вайта (28-2, 19 КО).

Про це розповів батько боксера Джон Ф'юрі.

"Чи може людина кинути те, чим займається все життя? Кинути те, що закладено в його ДНК?

Тайсон мав довгий та важкий табір, він тренувався з січня, відразу після Різдва. Він хоче продовжувати боротися, і я також цього хочу.

Дозвольте зараз розібратися Усіку та Джошуа, і ви обов'язково побачите бій Тайсона з переможцем. Він не зможе цьому чинити опір.

Він не зможе сказати "ні" цьому поєдинку. Тайсон буде як дитина в кондитерському магазині, він захоче цього. Як він може не захотіти?", - відзначив Ф'юрі-старший.

Нагадаємо, Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру.

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