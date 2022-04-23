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Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру

Сьогодні 11:25 205 0
Боксер готовий залишити великий спорт
Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру
Фото Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Boxingnews 24.

Боксер Тайсон Ф'юрі після поєдинку з Ділліаном Вайтом може завершити професійну кар'єру.

Про це заявив сам боксер.

"Мене не цікавить боксерська спадщина чи те, що про мене говоритимуть. Я вже достатньо заробив грошей, маю достатньо здобутків. Я не програвав, я чемпіон суперважкої ваги та встановив багато рекордів.

Отже, я із задоволенням завершу кар'єру. Проводитиму час з сім'єю. Зараз я піду на піку", - сказав Ф'юрі.

Бій відбудеться у суботу, 24 квітня, у рамках вечора боксу на стадіоні Вемблі в Лондоні. Початок о 21:00.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

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