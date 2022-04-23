Джерело - Boxingnews 24.
Боксер Тайсон Ф'юрі після поєдинку з Ділліаном Вайтом може завершити професійну кар'єру.
Про це заявив сам боксер.
"Мене не цікавить боксерська спадщина чи те, що про мене говоритимуть. Я вже достатньо заробив грошей, маю достатньо здобутків. Я не програвав, я чемпіон суперважкої ваги та встановив багато рекордів.
Отже, я із задоволенням завершу кар'єру. Проводитиму час з сім'єю. Зараз я піду на піку", - сказав Ф'юрі.
Бій відбудеться у суботу, 24 квітня, у рамках вечора боксу на стадіоні Вемблі в Лондоні. Початок о 21:00.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.