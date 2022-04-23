Боксер Тайсон Ф'юрі після поєдинку з Ділліаном Вайтом може завершити професійну кар'єру.

Про це заявив сам боксер.

"Мене не цікавить боксерська спадщина чи те, що про мене говоритимуть. Я вже достатньо заробив грошей, маю достатньо здобутків. Я не програвав, я чемпіон суперважкої ваги та встановив багато рекордів.

Отже, я із задоволенням завершу кар'єру. Проводитиму час з сім'єю. Зараз я піду на піку", - сказав Ф'юрі.