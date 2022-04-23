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Льюїс: Буде сумно, якщо Ф'юрі не поб'ється з Усиком

Сьогодні 14:54 174 0
Колишній боксер вважає, що Ф'юрі ще рано завершувати кар'єру
Льюїс: Буде сумно, якщо Ф'юрі не поб'ється з Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Леннокс Льюїс

Джерело - The Independent.

Легендарний британський суперважкоатлет Леннокс Льюїс відреагував на слова Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом.

"Давайте подивимося на хлопців, які є у надважкій вазі. Чи може Ф'юрі їх перемогти? Мабуть, може. Зараз він топовий суперважковаговик у світі. Чи хоче він їх побити? Це справді залежить від цього. Я чув, як Ф'юрі казав, що хоче завершити кар'єру. Я не знаю, по-справжньому каже це Ф'юрі чи ні, але буде сумно, якщо він не поб'ється з Усиком.

Я не знав, чи відбудеться колись мій поєдинок із Майком Тайсоном, але я знав, що хотів цього. Річ у тім, що я не хотів, щоб хтось казав: "Тайсон би тебе побив". Тепер люди не можуть це сказати. Їм доводиться говорити: "Ти найкращий, ти побив Тайсона", -  сказав Льюїс.

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