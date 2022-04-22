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Гірн: Канело вважає, що він здатний перемогти Усика

Сьогодні 15:25 191 0
Мексиканський боксер готовий вийти в ринг із найкращими боксерами світу
Гірн: Канело вважає, що він здатний перемогти Усика
#Едді Гірн, #Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - talkSPORT.

Абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні Сауль Альварес готовий битися з найкращим боксерами світу, зокрема, з Олександром Усиком, адже впевнений у своїй перемозі. 

Про це заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Канело виглядає як звір. Його шия розміром з моє стегно. Він перетворився на невеликого бійця другої середньої ваги. Тому він дуже маленький для напівважкої ваги, і це ще одне його визначне досягнення.

Коли Канело бився з Ковальовим, той був зів'ялим напівважком. Все ще дуже хорошим, але зів'ялим. Бівол далекий від в'янення, адже він на своєму абсолютному піку. Бівол все ще непереможений, і багато хто каже, що він може виявитися найкращим у дивізіоні. Це важкий бій, молодий, голодний і більший, ніж Альварес, але Канело - король pound-for-pound у боксі, він випромінює неймовірну впевненість. 

Якщо ви поговорите з ним, то подумаєте, що може ніколи не програти. Канело думає, що здатний перемогти Олександра Усіка та інших", - сказав Гірн.

Нагадаємо Усик має проблеми з вагою перед реваншем з Джошуа.

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