Промоутер Ф'юрі зробив прогноз на бій з Вайтом

Френк Воррен, який представляє інтереси чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі вважає свого підопічного фаворитом у бою з Ділліаном Вайтом.

Про це заявив промоутер.

"Немає сумніву, що Тайсон - одна з найбільших, якщо не найбільша спортивна особистість у світі. Колись про його історію буде знятий фільм. Сподіваюся, він додасть на той час ще кілька вражаючих сцен.

Добре, що Ділліан також візьме участь у цьому шоу. Тайсон вміє проникати у голову суперника ще до бою. Але Ділліан наполягає, що його це не стосується, бо вважає, що у голові Ф'юрі безладдя.

Очевидно, що я впевнений у перемозі Ф'юрі. Але охоче визнаю, що Ділліан - дуже небезпечний суперник. Тайсон зовсім не розкрив своїх карт, невідомо, над чим він працював у таборі і що протиставить козирям Вайта.

Тайсон буде дотримуватися свого стилю з ухиленнями та ковзанням, який так добре служив йому протягом багатьох років. У його арсеналі все ще є вміння рухатися, але Тайсон тепер, здається, процвітає, перебуваючи на передній нозі і встановлюючи темп.

Ділліан принесе в ринг жар і нав'яже боротьбу. Можливо, він почне обережно, але Тайсон все одно слід побоюватися сильних ударів Вайта", - зазначив Воррен.