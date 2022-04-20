Ф’юрі назвав переможця бою Усик - Джошуа

Чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переможе Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші.

Про це розповів чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО).

"От як це все відбувається. Ви вперше почуєте це від мене.

Усик поб’є Джошуа в реванші, і якщо Ентоні не вистачить духу це все витримати, то йому кінець. Його кар’єру буде закінчено. Три поразки. Добраніч. Тебе побив середньоваговик. Посунься.

У Джошуа була можливість позбавитися чергової ганьби в бою з Усиком. Він повинен був дати мені можливість вирішити всі проблеми замість нього, при цьому він ще й заробив би, але Ентоні відмовився, тому що жадібність взяла гору.

Вони думали, що я відчайдушна людина й заради поєдинку за безперечний титул готовий віддати все. Вимоги, які висували ці люди, були смішними", – сказав Ф’юрі.